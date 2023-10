USA nemajú informácie o priamom zapojení Iránu do útoku Hamasu

Washington 9. októbra (TASR) - Zástupca amerického poradcu pre národnú bezpečnosť Jon Finer v pondelok zopakoval, že Spojené štáty nemajú informácie o priamom zapojení Iránu do útoku militantného hnutia Hamas na Izrael. TASR správu prevzala zo stanice CNN.



"Nemáme priame informácie, ktoré ukazujú zapojenie Iránu do objednávania alebo plánovania útokov, ku ktorým došlo za posledných pár dní. Je to niečo, čo budeme naďalej pozorne sledovať," povedal.



Irán je však podľa Finera "vo veľkej miere spoluvinníkom", keďže desaťročia podporoval Hamas a poskytoval mu zbrane, výcvik a inú finančnú pomoc.



V súvislosti s víkendovým útokom Hamasu na Izrael Teherán v pondelok varoval pred akoukoľvek snahou o napadnutie svojho územia. Reagoval na špekulácie o možnej iránskej podpore operáciám Hamasu a prípadným protiopatreniam voči Teheránu.



Denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na popredných predstaviteľov Hamasu aj libanonského hnutia Hizballáh priniesol informáciu, že Irán pomohol Hamasu pri plánovaní útoku počas minulotýždňového stretnutia v Bejrúte. Podľa WSJ sa príprava vojenskej operácie začala už v auguste a na stretnutiach boli údajne prítomní aj členovia elitných iránskych revolučných gárd.