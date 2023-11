USA nemajú informácie, že by Hamas odklonil dodávky pomoci

Washington 31. októbra (TASR) - Spojené štáty v súčasnosti nedisponujú informáciami, ktoré by naznačovali, že palestínske militantné hnutie Hamas odklonilo nejaké dodávky humanitárnej pomoci doručené do pásma Gazy v priebehu uplynulých desiatich dní. V utorok to uviedol poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Kirby, informuje denník Times of Israel (TOI).



Za posledných 24 hodín dorazilo do palestínskej enklávy 66 kamiónov s humanitárnou pomocou a podľa Kirbyho sa v nasledujúcich hodinách očakáva doručenie desiatok ďalších.



TOI pripomína, že od vypuknutia vojny medzi Izraelom a Hamasom sa do pásma Gazy nedostalo žiadne palivo v dôsledku izraelskej blokády.



Izrael sa domnieva, že v prípade dodávok by sa militantné hnutie pokúsilo palivo využiť vo svoj prospech - napríklad na prevádzku ventilácie a elektriny v sieti svojich podzemných tunelov v pobrežnej enkláve.



Spojené štáty podľa Kirbyho rokujú s Izraelom o dohode, ktorá by umožnila bezpečný prísun paliva do pásma Gazy, keďže súčasné zásoby sú podľa jeho slov "takmer vyčerpané". Izrael naopak tvrdí, že Hamas má veľké zásoby paliva, ktoré by mohol využiť na civilné účely, ak by sa tak rozhodol.



Poradca Bieleho domu opätovne potvrdil, že USA v tomto momente nepodporujú prímerie v konflikte medzi Izraelom a Hamasom, avšak sú otvorené humanitárnym prestávkam. Tie však Izrael dosiaľ výslovne nepodporil.