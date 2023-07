USA nemajú žiadne nové správy o americkom prebehlíkovi do KĽDR

Washington 20. júla (TASR) - Spojené štáty nemajú žiadne nové informácie o americkom vojakovi, ktorý v utorok prebehol z Južnej do Severnej Kórey. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, podľa ktorej tento "bizarný incident" americkú administratívu zaskočil.



Prebehlíka identifikovali ako vojaka Travisa Kinga. O motíve a momentálnom statuse amerického vojaka v KĽDR je nateraz známe len málo, dodala AFP na základe vyjadrenia hovorcu ministerstva zahraničných vecí Matthewa Millera.



King, ktorý bol pred útekom do KĽDR v procese návratu do Spojených štátov kvôli disciplinárnym problémom, sa zatiaľ neobjasneným spôsobom dostal do Pchanmundžomu a hranicu so Severnou Kóreou prekročil "úmyselne a bez povolenia", uviedli americkí predstavitelia.



Miller doplnil, že ministerstvo zahraničných vecí USA naďalej zhromažďuje informácie o tomto prípade, ale momentálne nemá nič nové.



"Chcem veľmi jasne povedať, že administratíva aktívne pracuje a bude pracovať na zaistení jeho bezpečnosti a na jeho návrate domov k rodine," ubezpečoval Miller v stredu pred novinármi.



Dodal, že Pentagón sa obrátil na svoje "kontakty" v severokórejskej armáde so žiadosťou o informácie o Kingovej situácii, ale zatiaľ nedostal žiadnu odpoveď.



Podľa Millera Washington, ktorý nemá s Pchjongjangom diplomatické vzťahy, komunikuje v tejto záležitosti aj cez iné kanály. Spomenul, že ministerstvo zahraničných vecí sa snaží získať informácie o Kingovi od svojich partnerov v Južnej Kórei a Švédsku.



Americké médiá informovali, že King v Južnej Kórei nenastúpil do lietadla, ktorým ho z disciplinárnych dôvodov mali eskortovať do vlasti. Letisko opustil a následne sa pridal k účastníkom exkurzie do pohraničnej obce Pchanmundžom, kde v utorok popoludní miestneho času prebehol na druhú stranu hranice.



Podľa juhokórejskej polície strávil King približne dva mesiace v miestnom väzení na základe obvinenia z napadnutia. Dňa 10. júla ho prepustili na slobodu.