USA neobnovia právny štatút pre státisíce migrantov

Washington 5. októbra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena neobnoví program dočasného humanitárneho vstupu pre státisíce migrantov s americkými sponzormi, ktorí prišli do krajiny v uplynulých rokoch, oznámilo v piatok ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Od októbra 2022 letecky vstúpilo do USA približne 530.000 migrantov z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely. Dostali dvojročné granty v rámci programu "podmienky", ktorého platnosť sa začne končiť v najbližších týždňoch. Mnohí z týchto migrantov však môžu zostať v krajine v rámci iných programov.



Program "podmienky" umožňuje migrantom s existujúcimi sponzormi v USA vstúpiť do krajiny z humanitárnych dôvodov, alebo ak sa ich príchod považuje za významný verejný prínos. V rámci zmieneného programu sa budú naďalej prijímať nové žiadosti od osôb zo zahraničia.



Bidenova administratíva odštartovala túto iniciatívu ako spôsob, ktorým sa poskytne migrantom možnosť legálneho vstupu do Spojených štátov, čím sa zníži počet nelegálnych prekročení americko-mexických hraníc.



Počas Bidenovho mandátu v Bielom dome bol prichytený rekordný počet migrantov, ktorí nezákonne prekročili hranice, ale v uplynulých mesiacoch ich počet prudko klesol, keďže Biden zaviedol nové hraničné obmedzenia.



Imigrácia je i hlavnou témou prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 5. novembra a v ktorých sa proti sebe postavia demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová a republikánsky exprezident Donald Trump.



Rozhodnutie neobnoviť program "podmienky" pre osoby z daných štyroch krajín sa riadi plánom, ktorý ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť načrtlo pri spustení programu, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa rezortu Naree Ketudatová.



Migranti bez povolenia zostať v USA "budú musieť opustiť Spojené štáty pred uplynutím povoleného obdobia podmienky alebo môžu byť zaradení do konania o vyhostení," uviedla Ketudatová. Ďalšie podmienečné programy pre Ukrajincov a Afgancov boli predĺžené.



Mnohí Kubánci majú nárok na trvalý pobyt a prípadné občianstvo podľa príslušného zákona z roku 1966. Väčšina Haiťanov a Venezuelčanov v USA má nárok na dočasný chránený štatút, ktorý im poskytuje pomoc pri deportácii a pracovné povolenie. Občania všetkých štyroch krajín (Kuba, Haiti, Nikaragua, Venezuela) môžu požiadať o azyl.