USA neočakáva sa, že čínsky prezident príde na Trumpovu inauguráciu

Washington 14. decembra (TASR) - Neočakáva sa, že by čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v januári do Washingtonu ako hosť inaugurácie zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s plánovaním inaugurácie o tom v piatok informovala spravodajská televízia CBS News, píše TASR.



CBS News v stredu informovala, že Trump osobne pozval čínskeho prezidenta na inauguráciu krátko po svojom zvolení v novembri. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrilo.



"Máme dobré vzťahy s Čínou. Mám dobrý vzťah," povedal Trump v piatok pre CBS News. "Hovorili sme a diskutovali s prezidentom Sim o niektorých veciach," uviedol Trump, no odmietol ísť do detailov.



Pozvanie Si Ťin-pchinga, ktoré bolo doručené mimo oficiálnych diplomatických kanálov, prekvapilo Peking i spojencov USA.



V súlade s bežnou praxou sa očakáva, že sa na udalosti 20. januára zúčastní čínsky veľvyslanec v USA s manželkou. Zdroje pre CBS News uviedli, že sa k nim môžu pridať ešte ďalší predstavitelia Pekingu.



Budúca hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová nevedela odpovedať na otázku, či čínsky prezident prijal Trumpovo pozvanie na inauguráciu, potvrdila len, že boli pozvaní aj ďalší svetoví lídri.



Na inaugurácie prezidentov USA obvykle pozývajú veľvyslancov a iných diplomatov. Záznamy amerického ministerstva zahraničných vecí od roku 1874 ukazujú, že na tomto slávnostnom odovzdávaní moci sa nijaký zahraničný líder nikdy nezúčastnil, uviedla CBS News.



Trump do svojej vlády nominoval početných kritikov Číny vrátane Marca Rubia, ktorého si vybral za ministra zahraničných vecí. Samotný Trump počas predvolebnej kampane pohrozil ďalšími clami na čínsky tovar.