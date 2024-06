USA neočakávajú po voľbách zásadné zmeny v zahraničnej politike EÚ

Washington 10. júna (TASR) - Spojené štáty neočakávajú po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) zásadné zmeny v zahraničnej politike Európskej únie, a to aj napriek posilneniu krajnej pravice, vyhlásil v pondelok nemenovaný predstaviteľ USA, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Washington zároveň nepredpokladá zmeny zo strany EÚ voči Ukrajine, ktorá čelí ruskej vojenskej agresii. USA očakávajú, že na čele Európskej komisie (EK) zostane Ursula von der Leyenová.



Predstaviteľ, ktorého Reuters uviedol ako poradcu amerického prezidenta Joea Bidena, však vyjadril obavy, že francúzske Národné združenie (RN) Mariny Le Penovej by mohlo zaujať skeptickejší postoj k Severoatlantickej aliancii (NATO).



Vo Francúzsku motivovala zdrvujúca porážka strany Obroda (RE) prezidenta Emmanuela Macrona rozpustiť parlament a vypísať nové voľby. Krajná pravica podľa Reuters zvíťazila aj v Rakúsku (Slobodná strana Rakúska) a svoju pozíciu posilnili krajne pravicové strany napríklad aj v Holandsku (Strana slobody), Nemecku (Alternatíva pre Nemecko) či Luxembursku (Reformistická strana demokratickej alternatívy).