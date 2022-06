USA neočakávajú skorý zvrat vo vojne na Ukrajine

Washington 24. júna (TASR) - USA neočakávajú, že nové zbraňové systémy nedávno dodané ukrajinským silám - vrátane viacnásobného raketového odpaľovacieho systému HIMARS - okamžite zmenia situáciu na bojiskách na Ukrajine. Príčinou je čiastočne to, že systémy zatiaľ posielané na Ukrajinu majú obmedzený dosah i počet rakiet, aby sa zabezpečilo, že nebudú použité na útoky na ruské územie.



Pre americkú spravodajskú televíziu CNN to uviedli dvaja americkí predstavitelia, ktorí sú priamo oboznámení s hodnoteniami spravodajských služieb USA.



Zdroje súčasne dodali, že ruské jednotky okrem toho pri svojich cielených útokoch dokázali zničiť i niektoré z nových zbraní dodaných Západom vrátane húfnic M777.



Podľa citovaných zdrojov ruská armáda na východe Ukrajiny získava výhodu, pretože sa učí z chýb, ktoré urobila počas predchádzajúcich fáz invázie na Ukrajinu. Je už schopná lepšej koordinácie leteckých a pozemných útokov a zlepšila aj logistiku a zásobovanie.



Americkí predstavitelia sa domnievajú, že ruská armáda plánuje na východe Ukrajiny pokračovať v intenzívnych útokoch, ktoré sa vyznačujú nasadzovaním ťažkého delostrelectva a raketovými údermi - so zámerom časom vyčerpať ukrajinské sily i odhodlanie NATO.



CNN pripomenula, že v najbližších týždňoch ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpi na summitoch G7 a NATO, pričom sa zrejme bude snažiť získať ďalšiu podporu Západu pre svoju krajinu.



Počas summitu G7 prezident USA Joe Biden spolu s ďalšími lídrami predstavia kroky na zvýšenie tlaku na Rusko pre jeho inváziu na Ukrajinu, uviedla CNN podľa agentúry TASR.



Na summite NATO zasa Spojené štáty - podľa americkej televízie - oznámia opatrenia na "posilnenie európskej bezpečnosti spolu s očakávanými novými významnými príspevkami od spojencov", uviedol jeden z predstaviteľov pre CNN.



CNN však súčasne konštatuje, že partneri v NATO začínajú vidieť limity svojich vlastných zásob niektorých moderných zbraní vrátane raketových protilietadlových striel a protitankových striel Javelin.



Tieto zbraňové systémy majú vlastné komplikované zásobovacie linky, čo znamená, že nahradenie tisícov takýchto rakiet, ktoré už boli dodané ukrajinským silám, by mohlo trvať roky, vysvetlila CNN.