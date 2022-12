USA neočakávajú, že sa boje na Ukrajine počas zimy zastavia

Washington 14. decembra (TASR) — Spojené štáty neočakávajú, že by sa boje na Ukrajine počas zimných mesiacov zastavili. Uviedol to hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johán Kirby s tým, že podľa USA budú trvať "ešte nejaký čas". TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Na otázku o perspektívach vyjednávania o ukončení vojny s ruským prezidentom Vladimirom Putinom Kirby novinárom povedal, že vzhľadom na pozemné a vzdušné útoky ruských síl je "ťažké vyvodzovať záver, že sa táto vojna do konca roka skončí". "Práve teraz tam prebiehajú intenzívne boje. Očakávame, že to bude pokračovať ešte nejaký čas," uviedol.



Varoval, že nie je možné predpokladať, že by zimné počasie obmedzilo operácie ruských vzdušných a pozemných síl. "Neočakávame, že by sa boje v nadchádzajúcich zimných mesiacoch zastavili," povedal Kirby..



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že Moskva nedostala od Kyjeva žiadne návrhy na zastavenie bojov na Ukrajine počas nadchádzajúceho sviatočného obdobia. Kremeľ už v utorok odmietol žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o prímerie, ktorá zahŕňala stiahnutie ruských vojsk.