USA neodporúčajú občanom cestovať na Slovensko

Washington 22. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí pridalo tento týždeň najmenej 116 krajín do zoznamu štátov s najvyšším, štvrtým stupňom varovania pred cestovaním. Zaradilo doň aj väčšinu štátov Európskej únie, napríklad Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Francúzsko či Grécko.



V zozname krajín, kam neodporúča cestovať, sú tiež Spojené kráľovstvo, Kanada, Izrael alebo Mexiko. Podľa ministerstva je v nich "vysoký stupeň šírenia ochorenia COVID-19". Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.



Ministerstvo zahraničných vecí USA už v pondelok oznámilo, že rozšíri svoj zoznam s najvyšším varovaním o asi 80 percent krajín celého sveta.



Do utorka bolo na zozname ministerstva v tomto štvrtom stupni (Do Not Travel/Necestujte) len 34 z približne 200 krajín. Teraz tam má rezort 150 krajín. Odmietol uviesť, kedy ukončí aktualizovanie zoznamu.



Odporúčania nie sú pre občanov USA záväzné a nezakazujú im cesty do týchto krajín. Spojené štáty sú však uzatvorené pre cudzincov, ktorí odtiaľ prichádzajú, pripomenula agentúra Reuters.



Ďalšími krajinami v zozname označenom ako "Necestujte" (Do Not Travel) sú Fínsko, Egypt, Belgicko, Turecko, Taliansko, Švédsko, Švajčiarsko a Španielsko. Niektoré krajiny ako Čína a Japonsko zostávajú v miernejšom treťom stupni nazvanom "Cestovanie zvážte" (Reconsider Travel).