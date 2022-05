USA neplánujú na veľvyslanectvo v Kyjeve poslať vojenskú ochranku

Washington 19. mája (TASR) - Spojené štáty zatiaľ neplánujú poslať vojakov na svoje veľvyslanectvo v Kyjeve, ktoré v stredu znova otvorili po trojmesačnej uzávere. Vo štvrtok to povedal nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva obrany. Nevylúčil však, že by sa tak nemohlo stať v budúcnosti. TASR prevzala správu od americkej televízie CNN.



Posledné slovo v tejto veci bude mať americký minister obrany Lloyd Austin, ktorý sa zatiaľ definitívne nerozhodol, skonštatoval nemenovaný predstaviteľ.



"Minister sa nevyjadril, že nechce alebo nikdy nebude chcieť poskytnúť žiadnu vojenskú pomoc, ak by ju americké ministerstvo zahraničných vecí potrebovalo," dodal predstaviteľ.



Veľvyslanectvo Spojených štátov na Ukrajine svoje brány zatvorilo 14. februára, čiže desať dní predtým, než Rusko spustilo vojenskú inváziu. Zamestnanci ambasády strávili prvé dva mesiace vojny v Poľsku, potom sa premiestnili do Ľvova na západe Ukrajiny. Americké veľvyslanectvo v Kyjeve znova otvorili v stredu.



Senát amerického Kongresu v noci na štvrtok jednomyseľne schválil nomináciu Bridget Brinkovej na post veľvyslankyne USA na Ukrajine. Tá od júla 2019 pôsobí ako veľvyslankyňa USA na Slovensku. Nie je zatiaľ jasné, kedy by sa mala Brinková ujať vedenia ambasády v Kyjeve.



Post americkej ambasádorky v Kyjeve bol neobsadený od mája 2019, keď bola počas vlády vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa predčasne odvolaná Marie Yovanovitchová.