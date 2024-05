USA neplánujú vyslať na Ukrajinu vojenských inštruktorov

Washington 21. mája (TASR) - Spojené štáty neplánujú vyslať na Ukrajinu svojich vojenských inštruktorov. Vyslaní by mohli byť až v prípade skončenia vojny na jej území, vyhlásil v pondelok náčelník štábu vzdušných síl USA Charles Brown. TASR informuje na základe agentúry Reuters.



Brown uviedol, že USA by mohli byť schopné opäť vyslať inštruktorov na Ukrajinu, keď sa konflikt skončí a budú na to vhodné podmienky. Spojené štáty mali až do začiatku ruskej invázie vo februári 2022 na Ukrajine až 150 vojenských inštruktorov, píše Reuters.



Brown aj americký minister obrany Lloyd Austin zdôraznili potrebu podporiť Kyjev, ktorý je v súčasnosti vystavený rastúcemu tlaku ruských síl v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny.



Rusko po viac ako dvoch rokoch vojny postupuje na východe Ukrajiny. Využíva situáciu v súvislosti s nedostatkom ukrajinských vojakov a niekoľkomesačným meškaním dodávok zbraní zo Západu.



To vyvoláva otázky, čo ešte môžu Spojené štáty a ďalší spojenci urobiť okrem toho, že budú posielať miliardy dolárov v podobe zbraní a poskytovať spravodajské informácie a výcvik ukrajinským vojenským silám spoza hraníc krajiny, komentuje Reuters.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo februári pripustil možnosť, že by Paríž i ďalšie krajiny vyslali na Ukrajinu svojich vojakov. Odvtedy sa proti tejto myšlienke verejne postavili lídri viacerých európskych krajín.



Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné sa snažil upresniť tieto tvrdenia, keď povedal, že Paríž by mohol vyslať na Ukrajinu vojakov pre špecifické potreby, ale nie na boj vo vojne proti Rusku.