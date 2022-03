USA nepodporujú odovzdanie vojenských stíhačiek Ukrajine

Washington 10. marca (TASR) - Americké ministerstvo obrany nepodporuje odovzdanie bojových lietadiel Ukrajine. Oznámil to v noci na štvrtok hovorca Pentagonu John Kirby s tým, že podľa tajných služieb by bol takýto krok "príliš riskantný" a Rusko by ho mohlo mylne vyhodnotiť ako eskaláciu. TASR správu prevzala od agentúry AP a televízie CNN.



Kirby uviedol, že americký minister obrany Lloyd Austin v stredu telefonoval so svojim poľským náprotivkom Mariuszom Blaszczakom, ktorému oznámil, že USA "v tejto chvíli" nepodporujú odovzdanie poľských stíhačiek MiG-29 ukrajinským vzdušným silám.



"(Lloyd Austin) zdôraznil, že v tejto chvíli nepodporujeme odovzdanie ďalších bojových lietadiel ukrajinským vzdušným silám, pričom tiež nechceme mať tieto stíhačky v držbe," uviedol Kirby.



Poľsko totiž v utorok uviedlo, že je pripravené odovzdať všetky svoje stíhačky MiG-29 na americkú leteckú základňu Ramstein v Nemecku s cieľom nechať ich k dispozícii Spojeným štátom na pomoc Ukrajine. Poľsko následne vyzvalo ostatné členské štáty Aliancie, aby taktiež poskytli stíhačky Ukrajine.



Podľa Kirbyho však tajné služby usúdili, že "odovzdanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine môže byť mylne považované za eskaláciu a mohlo by viesť k vážnej reakcii Ruska a následne by sa tak mohli zvýšiť vyhliadky na vojenskú eskaláciu zahrňujúcu NATO".



Podľa agentúry AFP však Austin počas telefonátu poďakoval Poľsku za jeho snahu pomôcť Ukrajine. Spojené štáty však veria, že "najlepším spôsobom", ako pomôcť tejto vojnou zmietanej krajine, je "poskytnúť jej zbrane a systémy, ktoré potrebuje najviac na porazenie ruskej agresie". Toto sa predovšetkým týka "protipancierovej a protivzdušnej obrany", uviedol Kirby.