USA nepodporujú vyšetrovanie ICC o konaní Izraela v Pásme Gazy

Washington 30. apríla (TASR) - Spojené štáty v pondelok uviedli, že nesúhlasia s vyšetrovaním zo strany Medzinárodného trestného súdu (ICC) v súvislosti s konaním Izraela v Gaze, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Izrael sa obáva, že ICC by mohol ohľade týchto krokov čoskoro vydať zatýkacie rozkazy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu o vyšetrovaní zo strany ICC údajne hovoril aj počas víkendového telefonátu s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



"K vyšetrovaniu ICC sme sa vyjadrili naozaj jasne, nepodporujeme ho, nemyslíme si, že na to majú jurisdikciu," uviedla a tlačovom brífingu hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.



Denník The New York Times citoval izraelských predstaviteľov, podľa ktorých by sa medzi obžalovanými mohol ocitnúť aj samotný Netanjahu. ICC tiež podľa neho zvažuje vydanie zatykačov na lídrov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas.



Hovorkyňa Bieleho domu v pondelok nepotvrdila informáciu spravodajského webu Axios, podľa ktorého Netanjahu v nedeľu požiadal Bidena, aby zabránil súdu vydanie zatykačov na izraelských predstaviteľov. Počas telefonátu sa obaja lídri podľa nej prioritne venovali dohode o prepustení rukojemníkov a prímerí v Pásme Gazy.



Samotný Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu tieto správy doposiaľ nekomentoval. Viacero izraelských predstaviteľov sa však v uplynulých dňoch vyjadrilo, že akýkoľvek pokus ICC podniknúť nejaké kroky voči Izraelu by bol "poburujúci".



Izrael ani USA nie sú členmi ICC, pripomína AFP. Tento súd však ešte v roku 2021 začal vyšetrovať Izrael i hnutie Hamas, ako aj ďalšie palestínske ozbrojené zoskupenia v súvislosti s možnými vojnovými zločinmi na palestínskych územiach.



Podľa žalobcu ICC Karima Khana sa vyšetrovanie teraz rozšírilo aj na nepriateľské akcie od bezprecedentného útoku Hamasu na izraelské územie z októbra 2023, na ktorý Izrael reagoval vojenskou ofenzívou do Gazy.



Medzinárodný trestný súd je jediným nezávislým súdom zriadením na vyšetrovanie najhorších zločinov vykonaných jednotlivcami vrátane genocídy, vojnových zločinov a zločinov voči ľudskosti. Predtým už vydal zatykače aj na lídrov štátov, naposledy napríklad na ruského prezidenta Vladimira Putina za inváziu na Ukrajine.



Aj keď reálne zatknutie na základe takéhoto rozkazu zostáva skôr menej pravdepodobné, zatykače môžu sťažiť dotknutým lídrom cestovanie do zahraničia, píše AFP.