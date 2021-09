USA nepošlú Egyptu časť vojenskej pomoci pre porušovanie ľudských práv

Washington 14. septembra (TASR) - Spojené štáty nepošlú Egyptu časť vojenskej pomoci vo výške 130 miliónov dolárov pre obavy z porušovania ľudských práv režimom egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího. V utorok o tom informoval spravodajský server Politico s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa americkej vlády.



USA posiela Egyptu každý rok vojenskú pomoc v hodnote 1,3 miliardy dolárov. Americký Kongres však 300 miliónov z tohto balíka pomoci podmienil dodržiavaním ľudských práv. Ministerstvo zahraničných vecí USA však môže toto rozhodnutie Kongresu ignorovať a peniaze Káhire napriek tomu poslať, čo doteraz aj spravidla robilo, pripomína Politico.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa teraz rozhodla zadržať 130 miliónov dolárov z vojenskej pomoci do tej doby, kým egyptská vláda nesplní bližšie nešpecifikované podmienky v oblasti dodržiavania ľudských práv, uviedol nemenovaný predstaviteľ vlády.



Zvyšných 170 miliónov bude môcť egyptská armáda použiť len na vopred dohodnuté projekty, napríklad na protiteroristické opatrenia a zabezpečenie hraníc.



Hovorcovia ministerstva zahraničných vecí a Antonyho Blinkena na otázky servera Politico týkajúce sa pozastavenia časti pomoci Káhire bezprostredne nereagovali.



Biden a jeho hlavný diplomat Blinken v minulosti uviedli, že sú odhodlaní podporovať ľudské práva aj v spojeneckých krajinách kde vládnu diktátori, akým je napríklad práve Sísí, pripomína Politico.



Viacerí prominentní demokratickí zákonodarcovia apelovali na Bidena, aby zablokoval celých 300 miliónov, poukazujúc na skutočnosť, že Sísího režim poslal z politických dôvodov do väzenia desaťtisíce ľudí.



Egypt pod Sísího vedením je však pre Washington užitočným spojencom, komentuje Politico. Egypt spolupracuje s USA v oblasti boja proti terorizmu, udržiava mier s Izraelom a začiatkom roka pomohol sprostredkovať prímerie medzi palestínskym hnutím Hamas a židovským štátom.



Egyptský prezident sa stretol v pondelok s izraelským premiérom Naftalim Bennettom, čo podľa Politica pravdepodobne potešilo Spojené štáty, ktoré chcú aby mal židovský štát dobré vzťahy so susednými krajinami. Išlo tiež o prvé stretnutie vedúcich predstaviteľov Egypta a Izraela za posledných viac ako desať rokov.