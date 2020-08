USA nepotvrdili rokovania s predstaviteľmi Číny o obchodnej dohode

Washington/Peking 21. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nepotvrdila plány na stretnutie s predstaviteľmi Číny, na ktorom by sa malo rokovať o plnení prvej fázy obchodnej dohody. Čínske ministerstvo obchodu pritom vo štvrtok (20. 8.) oznámilo, že dvojstranné rozhovory sa budú konať „v najbližších dňoch“.



Videokonferencia sa mala pôvodne uskutočniť 15. augusta, teda šesť mesiacov od nadobudnutia platnosti prvej fázy obchodnej dohody. Bola však odložená, pričom Trump uviedol, že to bolo jeho rozhodnutie.



Dva zdroje z USA oboznámené s tuto záležitosťou vo štvrtok večer v rozpore so správami z Číny uviedli, že nie je naplánovaný žiadny nový dátum stretnutia.



Úrad amerického obchodného zástupcu USTR ani ministerstvo financií USA nereagovali na otázky o revízii prvej fázy po šiestich mesiacoch, ako je to uvedené v texte dohody.



Ani ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow nekomentoval prípadné rozhovory s čínskymi predstaviteľmi. Povedal však, že Trumpova administratíva naďalej sleduje plnenie prvej fázy a americký obchodný zástupca Robert Lighthizer je s doterajším pokrokom spokojný.



Čínske nákupy amerického tovaru značne zaostávajú za dohodnutým objemom a hrozí, že Peking nesplní tohtoročný cieľ. Na vine sú však aj pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády. Okrem toho Čína v uplynulých týždňoch zvýšila tempo nákupu poľnohospodárskych výrobkov aj ropy z USA.



Trump, ktorý Čínu často obviňoval pre pandémiu, v utorok (18. 8.) povedal, že rozhovory s Čínou odložil, pretože „s ňou teraz nechce rokovať“.



Kampaň pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA naberá tempo. A Trump, ktorý sa znova uchádza o najvyšší post, sa rozhodol pre tvrdší prístup a akcie proti Číne vrátane sankcií za jej zásahy v Hongkongu. Chce tiež prinútiť vlastníka populárnej čínskej aplikácie TikTok, aby predal jej americké operácie firme z USA.



Trump povedal vo štvrtok podporovateľom na zhromaždení v Pennsylvánii, že jeho administratíva ponúkne firmám daňové úľavy, aby presunuli pracovné miesta z Číny späť do Ameriky.



„A ak to neurobia, zavedieme clá pre tieto firmy a budú nám musieť zaplatiť veľa peňazí,“ uviedol Trump.