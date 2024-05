USA nepovažujú izraelské ťaženie v Gaze za genocídu Palestínčanov

Washington 14. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena nepovažuje zabíjanie Palestínčanov v Pásme Gazy izraelskou armádou, ktorá vedie vojnu proti militantnému hnutiu Hamas, za genocídu. V pondelok to uviedol poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Spojené štáty podľa Sullivana chcú, aby bol Hamas vo vojne porazený. Zároveň však tvrdia, že plánovaná invázia v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, ktoré Izrael považuje za poslednú baštu Hamasu, by bola chybou.



"Neveríme, že to, čo sa deje v Pásme Gazy, je genocída. Dôrazne sme sa vyjadrili, že toto tvrdenie odmietame," povedal Sullivan novinárom v Bielom dome.



Biden, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie v novembrových prezidentských voľbách, je na domácej politickej scéne za podporu Izraela ostro kritizovaný aj od svojich priaznivcov. Niektorí z nich totiž obviňujú Izrael z páchania genocídy. Vojna v Pásme Gazy si podľa tamojších úradov dosiaľ vyžiadala viac ako 35.000 palestínskych obetí.



Sullivan zopakoval sobotňajšie vyjadrenie Bidena a povedal, že v palestínskej enkláve by mohlo teraz nastať prímerie, ak by Hamas prepustil rukojemníkov, ktorých uniesol počas bezprecedentného útoku na juh Izraela zo 7. októbra 2023, kde palestínske komandá zabili približne 1170 ľudí, väčšinou civilistov.



Medzinárodné spoločenstvo by malo vyzvať Hamas, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu a prijal dohodu o prímerí a výmene zajatcov, uviedol Sullivan. Doterajšie rokovania Hamasu a Izraela, sprostredkované Katarom, USA a Egyptom, neviedli k dohode, ktorá by umožnila zastavenie bojov.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v piatok uviedol, že rokovania sú na mŕtvom bode a vyjadril poľutovanie nad tým, že ich najnovšie kolo v Káhire sa skončilo neúspechom.



Sullivan v tejto súvislosti povedal, že Spojené štáty sa snažia o urýchlené dosiahnutie prímerie a dohody o prepustení rukojemníkov.