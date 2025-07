Financial Times:USA nepovolili medzipristátie Taiwanskému prezidentovi

Tchaj-pej 29. júla (TASR) - Taiwanskému prezidentovi Laj Čching-te nikto nebráni v návšteve Spojených štátov, aj keď v blízkej budúcnosti neplánuje vycestovať do zahraničia, uviedlo v utorok taiwanské ministerstvo zahraničných vecí. Reagovalo tak na správu, že vláda USA pre výhrady Číny odmietla dať Lajovi povolenie na medzipristátie v New Yorku v rámci oficiálnej cesty do Latinskej Ameriky v auguste. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kancelária taiwanského prezidenta nepotvrdila Lajove cestovné plány, avšak Paraguaj, ktorý ako jediný v Južnej Amerike má s Taiwanom nadviazané diplomatické vzťahy, v polovici júla uviedol, že očakáva Lajovu návštevu do 30 dní. Takáto cesta by podľa AFP pravdepodobne znamenala, že Laj bude musieť letieť cez územie USA.



Hovorca taiwanského rezortu diplomacie novinárom povedal, že nedošlo k žiadnemu odkladu, zrušeniu ani zamietnutiu povolenia na prelet zo strany USA. Laj podľa neho neplánuje v blízkej budúcnosti žiadne zahraničné návštevy vzhľadom na odstraňovanie následkov tajfúnu Danas, ktorý sa prehnal juhom Taiwanu pred troma týždňami, prebiehajúce colné rokovania s USA a celkovú medzinárodnú situáciu.



Britský denník The Financial Times napísal s odvolaním sa na svoje zdroje, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa po námietke zo strany Pekingu nepovolila Lajovi medzipristátie v New Yorku. Laj sa podľa FT následne rozhodol do Latinskej Ameriky necestovať.



Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking odmieta, aby sa Tchaj-pej pokúšal o akékoľvek medzinárodné kontakty. USA neuznávajú Taiwan ako samostatný štát, avšak sú jeho najbližším spojencom aj najväčším dodávateľom zbraní.



Čínski a americkí predstavitelia v týchto dňoch vedú rokovania v švédskom Štokholme v rámci snahy o urovnanie vzájomného colného konfliktu.



Laj pôvodne plánoval, že sa v rámci cesty do Paraguaja a stredoamerických krajín Guatemaly a Belize na budúci mesiac zastaví v New Yorku a Dallase, informovala predtým agentúra Bloomberg News. Tieto krajiny patria medzi 12 zostávajúcich diplomatických spojencov Taiwanu.