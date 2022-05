USA nepozvú lídrov Venezuely a Nikaraguy na júnový summit Amerík

Washington 27. mája (TASR) - Prezidenti Venezuely a Nikaraguy Nicolás Maduro a Daniel Ortega nebudú pozvaní na summit lídrov Severnej, Strednej a Južnej Ameriky, ktorý sa uskutoční v júni v kalifornskom Los Angeles. Oznámil to americký koordinátor príprav summitu Kevin O'Reilly. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Určite ho nepozveme. Neuznávame ho ako predstaviteľa suverénneho štátu," povedal O'Reilly vo výbore Senátu USA na margo účasti Nicolása Madura na júnovom Summite Amerík.



Spojené štáty považujú Madura za nelegitímne zvoleného a za prezidenta Venezuely oficiálne uznávajú lídra opozície Juana Guaidóa, pripomína AFP.



Na otázku, či bude na summit pozvaný nikaragujský prezident Ortega, ktorý sa podľa kritikov uchyľuje k čoraz autoritárskejším formám vládnutia, odpovedal O'Reilly len krátkym "nie".



V spojitosti s možnou účasťou Kuby sa O'Reilly vyjadril menej jednoznačne. Zdôraznil, že o tom, kto bude na summit pozvaný, rozhoduje Biely dom. On sám však podľa vlastných slov nemá "vedomosť" o tom, že by k takémuto pozvaniu došlo.



Kuba bola zo summitov Amerík vylúčená, alebo ich sama bojkotovala až do roku 2015, keď sa na zhromaždení amerických lídrov v Paname zúčastnil vtedajší kubánsky prezident Raúl Castro, píše na svojej webovej stránke denník Los Angeles Times.



Mexiko a viaceré ďalšie krajiny však pohrozili, že budú tohtoročný summit bojkotovať, alebo že naň vyšlú len nižšie postavených predstaviteľov, ak naň USA nepozvú všetky americké štáty.



Prvý summit Amerík zvolal v roku 1994 vtedajší americký prezident Bill Clinton. Naposledy sa takáto schôdzka lídrov amerických štátov konala v roku 2018 v Peru.