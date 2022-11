USA nesmie tolerovať nenávisť, povedal Biden po streľbe v Colorade

Washington 20. novembra (TASR) - Američania "nemôžu a nesmú tolerovať nenávisť", vyhlásil v nedeľu americký prezident Joe Biden, len niekoľko hodín po tom, ako pri masovej streľbe v nočnom klube komunity LGBTQ v štáte Colorado zahynulo najmenej päť ľudí a 18 osôb utrpelo zranenia.



Biden uviedol, že motív útoku zatiaľ nie je jasný, napriek tomu však odsúdil násilie páchané v uplynulých rokoch na komunite LGBTQ, najmä na transrodových ženách rôznej farby pleti, informuje tlačová agentúra AFP.



"Miesta, ktoré majú byť bezpečným priestorom prijatia a osláv, by sa nikdy nemali zmeniť na miesta teroru a násilia. Napriek tomu sa to stáva príliš často. Musíme odstrániť nerovnosti, ktoré prispievajú k násiliu voči príslušníkom komunity LGBTQI+," uviedol Biden vo vyhlásení.



Coloradský guvernér Jared Polis, ktorý sa v roku 2018 stal prvým guvernérom USA otvorene sa hlásiacim k svojej homosexualite, označil nedeľňajšiu streľbu za "strašnú, odpornú a zničujúcu". Dodal, že "Colorado stojí pri našej komunite LGTBQ a všetkých, ktorých táto tragédia zasiahla".



Ozbrojenca sa podarilo zastaviť dvom "hrdinom", oznámila miestna polícia, ktorá identifikovala podozrivého ako 22-ročného Andersona Lee Aldricha. K streľbe v podniku Club Q došlo krátko pred polnocou miestneho času. Muž začal puškou strieľať na ľudí ihneď po príchode do podniku.