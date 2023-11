V. Patel: USA nesúhlasia s obnovením izraelskej okupácie pásma Gazy

Washington 7. novembra (TASR) - Spojené štáty sú proti novej dlhodobej okupácii pásma Gazy zo strany Izraela. Uviedol to v utorok hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Náš názor je, že Palestínčania musia byť v popredí týchto rozhodnutí. Gaza je palestínskym územím a zostane palestínskym územím," povedal hovorca americkej diplomacie. "Všeobecne povedané, nepodporujeme novú okupáciu Gazy a nepodporuje ju ani Izrael," dodal.



Izrael sa stiahol z pásma Gazy v roku 2005 po tom, ako tam vládol od Šesťdňovej vojny v roku 1967. Hnutie Hamas získalo moc v tejto palestínskej enkláve v roku 2007.



Spojené štáty podľa Patela súhlasia s tým, že nie je cesta k "návratu k statusu quo" spred 7. októbra, keď Hamas masívne zaútočil na Izrael. "Izrael a región musia byť bezpečné a Gaza by už nemala a nemôže byť základňou, z ktorej by sa mohli podnikať teroristické útoky proti Izraelčanom alebo komukoľvek inému," uviedol Patel.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovore pre americkú televíznu stanicu ABC News odvysielanom v pondelok povedal, že po skončení vojny s palestínskym hnutím Hamas Izrael na neurčitý čas prevezme celkovú bezpečnostnú zodpovednosť". "Ak túto bezpečnostnú zodpovednosť mať nebudeme, vypukne teror Hamasu v rozsahu, aký si nedokážeme predstaviť," dodal.



Izraelský minister obrany Joav Galant v utorok načrtol, že keď vojna skončí, v pásme Gazy nebude vládnuť Izrael ani Hamas. Všetky ostatné možnosti sú podľa neho otvorené.