USA nesúhlasia so stratégiou Izraela v Libanone

Washington 24. septembra (TASR) - Spojené štáty si nemyslia, že izraelská stupňujúca sa ofenzíva, ktorej cieľom je prinútiť hnutie Hizballáh znížiť napätie, prinesie želaný výsledok, uviedol vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí. Vyjadril tak nesúhlas so stratégiou Izraela, ktorý v pondelok podnikol na územie Libanonu masívny útok. TASR informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.



Spojené štáty plánujú predložiť niekoľko návrhov na zmiernenie krízy v Libanone a zabráneniu väčšej vojny v regióne. "Máme niekoľko konkrétnych nápadov, o ktorých budeme tento týždeň diskutovať so spojencami a partnermi, aby sme sa pokúsili nájsť spôsob, ako v tejto veci postupovať," uviedol americký predstaviteľ, zatiaľ čo sa svetoví lídri zišli v New Yorku na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN). Francúzsko v súvislosti s eskalujúcim konfliktom medzitým požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN.



Izrael v pondelok ráno spustil sériu leteckých útokov na ciele Hizballáhu v Libanone. Izraelská armáda v pondelok večer ozrejmila, že letecké útoky zasiahli za uplynulých 24 hodín "vyše 1100 cieľov" napojených na Hizballáh. Medzi cieľmi boli podľa armády budovy, kde hnutie ukrývalo rakety, odpaľovacie zariadenia, drony a ďalšiu techniku.



Jeden z predstaviteľov Libanonu uviedol, že v dôsledku útoku zaznamenali najvyšší denný počet obetí násilia v krajine od občianskej vojny v rokoch 1975 - 1990. Podľa posledných informácií tamojšieho ministerstva zdravotníctva o život prišlo najmenej 492 ľudí vrátane 35 detí a 1645 utrpelo zranenia.