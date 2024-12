USA nevydajú víza 20 predstaviteľom za marenie demokracie v Gruzínsku

Washington 13. decembra (TASR) - Washington zakáže vydať víza približne 20 ľuďom zodpovedným za "marenie demokracie" v Gruzínsku" vrátane ministrov tamojšej vlády, členov parlamentu a bezpečnostných predstaviteľov, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Vyhlásenie amerického rezortu diplomacie priamo nemenovalo ľudí, ktorí budú mať znemožnené získať víza do USA.



V Gruzínsku boli po zintenzívnení nočných protestov pred takmer dvoma týždňami zadržané stovky ľudí. Protesty sa konajú proti rozhodnutiu gruzínskej vládnej strany Gruzínsky sen odložiť dlhodobý cieľ tejto bývalej sovietskej republiky stať sa členom Európskej únie.



"Spojené štáty ostro odsudzujú pokračujúce brutálne a neopodstatnené násilie zo strany Gruzínskeho sna voči gruzínskym občanom vrátane demonštrantov, predstaviteľov médií, ľudskoprávnych aktivistov a opozičných predstaviteľov," uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí USA.



Rezort diplomacie USA podľa neho "pripravuje ďalšie opatrenia vrátane sankcií" voči tým, ktorí "maria demokraciu v Gruzínsku", cituje Reuters.



Protesty v Gruzínsku sa začali po parlamentných voľbách z 26. októbra, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila vládnuca proruská strana Gruzínsky sen s takmer 54 percentami hlasov. Západ tvrdí, že voľby sprevádzali nezrovnalosti. Prozápadná opozícia ani prezidentka Salome Zurabišviliová výsledky neuznali a vládnucu stranu obvinili z rozsiahlych volebných podvodov.



Zintenzívnenie demonštrácii nastalo po tom, čo premiér Irakli Kobachidze 28. novembra oznámil prerušenie rokovaní o vstupe do EÚ do roku 2028. Kritici Gruzínskeho sna sú podľa agentúry AFP rozhorčení tým, že vládnuca strana podľa nich zradila snahu krajiny o členstvo v EÚ zakotvenú v ústave.



Počas protestov dochádza aj k násilným stretom zo strany polície, ktorá proti protestujúcim nasadzuje vodné delá a slzotvorný plyn. Zadržala už viac ako 400 ľudí vrátane lídrov dvoch opozičných strán. Zásahy polície vyvolali pobúrenia doma aj v zahraničí, pričom ich odsúdilo Francúzsko, Spojené štáty, Nemecko či Británia, ktorá zároveň v pondelok oznámila, že pozastavuje všetku pomoc gruzínskej vláde. Gruzínsky premiér opakovane tvrdil, že polícia zabránila pokusu o revolúciu, dodáva AFP.