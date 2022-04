USA nevylučujú vojenský zásah voči Šalamúnovým ostrovom

Washington 26. apríla (TASR) - Spojené štáty nevylučujú vojenskú intervenciu voči Šalamúnovým ostrovom v prípade, ak na svojom území umožnia Číne vybudovať vojenskú základňu. Vyplynulo to z utorkových vyjadrení námestníka amerického ministra zahraničných vecí pre záležitosti východnej Ázie a Tichomoria Daniela Kritenbrinka. TASR prevzala správu od britského denníka The Guardian.



V odpovedi na novinársku otázku americký predstaviteľ nevylúčil vojenskú intervenciu voči Šalamúnovým ostrovom. "Nie som v pozícii, aby som hovoril o tom, čo Spojené štáty môžu alebo nemôžu urobiť v takejto situácii," povedal.



"Samozrejme, rešpektujeme suverenitu Šalamúnových ostrovov, ale taktiež im chceme dať najavo, že ak podniknú kroky na zriadenie de facto stálej vojenskej prítomnosti alebo vojenského zariadenia (Číny), budeme mať značné obavy a veľmi prirodzene na to budeme reagovať," povedal Kritenbrink. Minulý týždeň sa stretol s predsedom vlády tichomorského súostrovia Manassehom Sogavarem.



"Vieme, že Čínska ľudová republika sa snaží posilniť svoju zámorskú logistiku a základnú infraštruktúru, ktorá umožní jej armáde operovať na väčšie vzdialenosti. Takže sme sa rozhodli pre otvorený rozhovor s našimi priateľmi na Šalamúnových ostrovoch," uviedol Kritenbrink.



Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil, že Canberra rovnako ako Washington odmieta prítomnosť čínskej armády na Šalamúnových ostrovoch.



"Austrália by sa mala pripraviť na vojnu," vyhlásil v pondelok austrálsky minister obrany Peter Dutton.



Sogavare opakovane vylúčil výstavbu vojenskej základne iného štátu na území Šalamúnových ostrovov.



Podľa návrhu paktu, ktorý unikol na verejnosť, bude môcť Čína so súhlasom Šalamúnových ostrovov vysielať k ich územiu svoje lode, dopĺňať tam zásoby či absolvovať medzipristátia lietadiel podľa vlastnej potreby. Na žiadosť Honiary bude môcť byť na ostrovoch nasadená čínska polícia za účelom udržania "spoločenského poriadku". Čínske ozbrojené zložky budú môcť na základe paktu ochraňovať čínsky personál na Šalamúnových ostrovoch aj realizáciu významných projektov.