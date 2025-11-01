< sekcia Zahraničie
USA nevyšlú na klimatickú konferenciu COP30 vysokých predstaviteľov
Každoročná konferencia OSN o zmene klímy sa tentoraz uskutoční 10. až 21. novembra v meste Belém na severe Brazílie.
Autor TASR
Washington 1. novembra (TASR) – Spojené štáty nevyšlú svojich vysokých predstaviteľov na konferenciu OSN o zmene klímy (COP30), ktorá sa bude konať tento mesiac v Brazílii. Uviedol to v sobotu predstaviteľ Bieleho domu, na ktorého sa odvoláva agentúra AFP, informuje TASR.
Trumpa, ktorý po návrate do funkcie prezidenta rozhodol o druhom odstúpení USA od parížskej klimatickej dohody a ktorý podporuje fosílne palivá, na summite v meste Belém neočakávali. Teraz sa však zdá, že tam nepošle ani delegátov na vyššej úrovni.
„USA neposielajú na COP30 žiadnych vysokopostavených zástupcov,“ povedal predstaviteľ Bieleho domu pod podmienkou anonymity. „Prezident priamo komunikuje s lídrami po celom svete o otázkach energetiky, čo môžete vidieť na historických obchodných dohodách a mierových dohodách, ktoré sa všetky výrazne zameriavajú na energetické partnerstvá.“
Každoročná konferencia OSN o zmene klímy sa tentoraz uskutoční 10. až 21. novembra v meste Belém na severe Brazílie. Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity prebehne summit najvyšších predstaviteľov krajín separátne už predtým, 6. a 7. novembra.
Účasť na vrcholnom stretnutí zatiaľ potvrdilo menej ako 60 svetových lídrov, uviedla v piatok Brazília. Na samotnú konferenciu COP30 sa akreditovalo 170 delegácií a hoci Trumpova vláda podujatie zjavne prehliada, k rozhovorom sa pridá viac ako 100 štátnych a miestnych predstaviteľov z USA vrátane guvernérov a starostov.
