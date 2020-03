New York dostane armádnu loď, ktorá by mala slúžiť ako nemocnica

New York 18. marca (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v stredu oznámil, že jeho štát dostane armádnu loď, ktorá by mala slúžiť ako nemocnica. Informovala o tom agentúra AFP.



Cuomo vyhlásil, že americký prezident Donald Trump sa usiloval dohodnúť s armádou na poskytnutí lode USNS Comfort pre štát New York na pomoc v boji s novým koronavírusom.



"Prezident nám poskytne USNS Comfort, bude (loď) odstavená v newyorskom prístave," povedal Cuomo novinárom.



Podľa denníka The Hill by loď mala slúžiť ako nemocnica pre pacientov, ktorí nie sú nakazení koronavírusom, keďže mestské nemocnice trpia v dôsledku epidémie vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, nedostatkom lôžok.



Podľa Univerzity Johna Hopkinsa v Baltimore je New York najviac zasiahnutým štátom v USA. Dosiaľ v ňom zaznamenali celkovo 2480 prípadov nákazy a 16 úmrtí.