Newyorské metro každú noc preruší prevádzku z dôvodu čistenia

New York 5. mája (TASR) - Prevádzka metra v americkom veľkomeste New York bude prvýkrát v jeho dejinách od stredy pravidelne každú noc na štyri hodiny prerušená za účelom dezinfekcie vozňov. Výluka bude prebiehať od 01.00 h do 05.00 h, uvádza na svojej stránke Metropolitný dopravný podnik (MTA), ktorý má na starosti verejnú dopravu v meste.



Toto opatrenie avizoval guvernér štátu New York Andrew Cuomo už 30. apríla.



Od začiatku zavedenia obmedzení úniku v New Yorku sa počet denne prepravených cestujúcich, ktorých je zvyčajne viac ako päť miliónov, znížil približne o 92 percent. Podľa Cuoma je práve obdobie medzi jednou a piatou hodinou ráno najmenej vyťažené a metro vtedy využíva iba asi 10.000 ľudí.



Vozne metra boli doteraz čistené najmenej raz za 72 hodín. Pre pracovníkov v kľúčových odvetviach budú počas každodennej výluky metra k dispozícii zadarmo autobusy, dodávky a ďalšie formy dopravy.



Dodatočné čistiace práce Cuomo označil za "výzvu vzbudzujúcu obavy". Je to však podľa neho nevyhnutné na zníženie rizika nákazy. "Musíte dezinfikovať každé jedno miesto vo vozni, ktorého sa mohla dotknúť ľudská ruka," povedal.



Newyorské metro, ktoré premáva od roku 1904, je ako jedno z mála známe svojou 24-hodinovou prevádzkou. Štrajk v roku 1966 ho vyradil z prevádzky na 12 dní, čo bolo podľa MTA najdlhšie prerušenie prevádzky.



Štát New York je v rámci USA epicentrom pandémie koronavírusu, ktorý si v Spojených štátoch vyžiadal už viac ako 70.000 úmrtí.