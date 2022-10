USA nezaznamenali od Ruska úmysel použiť zbrane hromadného ničenia

Washington 24. októbra (TASR) - Spojené štáty nezaznamenali žiadne náznaky, že by sa Rusko rozhodlo v bojoch na Ukrajine použiť jadrové, chemické alebo biologické zbrane. V pondelok to uviedol vysokopostavený predstaviteľ americkej armády. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ešte stále sme nespozorovali nič, čo by naznačovalo, že sa Rusi rozhodli použiť jadrové zbrane," povedal novinárom predstaviteľ americkej armády, ktorý si želal ostať v anonymite. Dodal, že to isté platí pre chemické a biologické zbrane i takzvanú špinavú bombu.



Rusko v uplynulých dňoch viackrát varovalo, že Ukrajina sa chystá na použitie takzvanej "špinavej bomby", pripomína AFP.



Spojené štáty, Francúzsko a Spojené kráľovstvo v spoločnom vyhlásení v nedeľu tieto tvrdenia Ruska odmietli. Takéto obvinenia kategoricky poprel aj Kyjev.



"Ak Rusko zavolá a povie, že Ukrajina údajne niečo pripravuje, znamená to jedno: Rusko to všetko už pripravilo," povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videopríhovore zverejnenom na sociálnych sieťach.



Tzv. špinavá bomba je zbraňou zameranou na kontamináciu veľkej oblasti rádioaktívnym materiálom. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, vysvetľuje AFP.