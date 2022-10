USA: Nič nenasvedčuje tomu, že by Rusko chcelo použiť jadrové zbrane

Washington 5. októbra (TASR) - Spojené štáty neevidujú nijaké známky toho, že by sa Rusko skutočne chystalo použiť jadrové zbrane, hoci sa tým vyhráža šéf Kremľa Vladimir Putin. Uviedla to v utorok hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová, píše agentúra Reuters.



"Akékoľvek jadrové zbrane či vyhrážanie sa ich použitím tu berieme veľmi vážne, chcem však povedať... že nevidíme žiaden dôvod na úpravu našej vlastne jadrovej stratégie, a nemáme ani nijaké náznaky toho, že by sa Rusko chystalo okamžite použiť jadrové zbrane," povedala novinárom Jean-Pierreová.



Putin v ostatnom čase eskaloval sedemmesačnú ruskú inváziu na Ukrajine vyhlásením čiastočnej mobilizácie v Rusku, ako aj vyhrážkami, že použije jadrové zbrane, pripomína Reuters.