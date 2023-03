USA: Nič nenasvedčuje tomu, že by Rusko presúvalo jadrové zbrane

Washington 26. marca (TASR) - Spojené štáty dosiaľ nezaznamenali nijaké známky toho, že by Rusko presúvalo do Bieloruska jadrové zbrane. Povedal to v nedeľu hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v reakcii na sobotné oznámenie Ruska, že na území Bieloruska rozmiestni taktické jadrové zbrane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nevidíme žiadne známky toho, že by (ruský prezident Vladimir Putin) splnil tento sľub alebo presunul nejaké jadrové zbrane," povedal Kirby v relácii Face the Nation televíznej stanice CBS.



Putin v sobotu oznámil, že Rusko uzavrelo so susedným Bieloruskom dohodu, ktorá mu umožňuje rozmiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Rusko zároveň podľa jeho slov v Bielorusku už rozmiestnilo desať lietadiel schopných niesť takéto zbrane. Putinovo oznámenie si vyslúžilo odsúdenie Kyjeva aj Západu.



Vzhľadom na narastajúce obavy z jadrovej vojny, ktoré vyvoláva ruská invázia na Ukrajinu, sa experti domnievajú, že Moskva by pri útokoch zrejme mohla použiť taktické jadrové zbrane s menším dosahom než majú strategické zbrane.



Kirby však teraz povedal, že podľa Washingtonu zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by mal Putin v úmysle použiť na území Ukrajiny jadrové zbrane. Dodal, že USA denne monitorujú situáciu na Ukrajine, dosiaľ sa však nevyskytlo nič, čo by ich "prinútilo zmeniť svoj strategický odstrašujúci postoj".



Putin vo svojom sobotnom oznámení poukázal na to, že aj USA rozmiestnili takéto jadrové zbrane na území svojich spojencov. AFP približuje, že ide o Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Turecko. Západ označil Putinovo prirovnanie za "zavádzajúce".



Kyjev v nedeľu v reakcii na oznámenie šéfa Kremľa požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. NATO v označilo rétoriku Moskvy týkajúcu sa jadrových zbraní za "nebezpečnú a nezodpovednú".