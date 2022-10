Austin: Nič nenasvedčuje, že by sa Rusko chystalo použiť jadrovú zbraň

Washington 28. októbra (TASR) - Spojené štáty zatiaľ nezaznamenali náznaky, že by prebiehajúce cvičenie ruských strategických síl bolo prípravou na skutočné nasadenie jadrových zbraní. Uviedol to vo štvrtok americký minister obrany Lloyd Austin, informuje agentúra Reuters.



V rámci pokračujúceho cvičenia s označením Grom ruská armáda nacvičuje masívny jadrový úder ako reakciu na nukleárny útok nepriateľa. V stredu priebeh manévrov na diaľku sledoval aj šéf Kremľa Vladimir Putin.



"Doposiaľ sme nezaznamenali nič, na základe čoho by sme sa mohli v tejto chvíli domnievať, že ide o kryciu taktiku," povedal Austin novinárom v súvislosti s obavami, že by ruské cvičenie Grom mohlo byť prípravou na reálne použitie taktickej jadrovej zbrane v blízkej budúcnosti.



Šéf Pentagónu vyjadril presvedčenie, že Putin zatiaľ nerozhodol o nasadení taktickej jadrovej zbrane. Varoval však, že v prípade takéhoto kroku by nasledovala razantná reakcia, ktorú však bližšie nešpecifikoval.



"Od začiatku sme veľmi jasne deklarovali, že medzinárodné spoločenstvo by (v prípade použitia jadrovej zbrane Ruskom) zareagovalo veľmi dôrazne," vyhlásil Austin.



Do cvičenia Grom sa zapojili ruské pozemné, námorné i vzdušné sily strategického odstrašovania. V rámci manévrov sú skúšobne odpaľované medzikontinentálne balistické rakety a riadené strely, a zúčastňujú sa na nich aj strategické bombardéry či raketonosné ponorky.



Moskva nedávno začala tvrdiť, že Ukrajina sa chystá použiť na svojom vlastnom území tzv. špinavú bombu, teda konvenčnú nálož s prímesou rádioaktívneho, biologického alebo chemického materiálu. Ukrajina aj západné krajiny tieto obvinenia Moskvy popreli. Takéto aktivity na Ukrajine neeviduje ani Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).



Spojené štáty a ich spojenci majú podozrenie, že v skutočnosti by mohlo špinavú bombu použiť Rusko pri tzv. útoku pod falošnou vlajkou, za ktorý pripíše zodpovednosť Ukrajine. Takto by sa Moskva mohla pokúsiť "ospravedlniť" nasadenie taktickej jadrovej zbrane v aktuálnom období, keď sa ukrajinské sily pokúšajú vytlačiť Rusov z okupovaných území na východe a juhu Ukrajiny.