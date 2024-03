USA: Nie je náznak,že Rusko sa chystá použiť jadrovú zbraň na Ukrajine

Washington 13. marca (TASR) - Biely dom v stredu vyhlásil, že nie sú žiadne náznaky, že by sa Moskva pripravovala použiť jadrovú zbraň na Ukrajine. Reagoval tým na prezidenta Vladimira Putina, ktorý povedal, že je pripravený ich použiť, ak bude ohrozená štátnosť a nezávislosť Ruska. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Nevidíme žiadne dôvody upraviť rozmiestnenie nášho vlastného jadrového arzenálu a ani žiadne náznaky, že Rusko sa pripravuje použiť jadrovú zbraň na Ukrajine," odpovedala v prezidentskom špeciáli Air Force One novinárom tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jean-Pierrová na otázku o Putinových slovách.



Putin v stredu vyhlásil, že Rusko je pripravené použiť jadrové zbrane v prípade ohrozenia svojej štátnosti, zvrchovanosti či nezávislosti. "Z vojensko-technickej stránky sme, samozrejme, pripravení," povedal Putin pre ruské médiá. USA si podľa jeho slov uvedomujú, že nasadenie amerických vojakov na ruskom území či na Ukrajine by Rusko považovalo za intervenciu.



Americký predstaviteľ, ktorý si želal ostať v anonymite, už predtým tiež povedal, že USA nezaznamenali žiadne náznaky týkajúce sa použitia jadrových zbraní na Ukrajine. Podľa jeho slov sa zdá, že Putin chcel pripomenúť znenie ruskej jadrovej doktríny, ktorá hovorí o tom, za akých okolností môže Moskva použiť jadrový arzenál.



Vojna na Ukrajine spustila najvážnejšiu krízu vo vzťahoch Ruska so Západom od kubánskej raketovej krízy v roku 1962. Putin už opakovane varoval, že Západ v prípade vyslania vojakov do boja na Ukrajinu riskuje jadrovú vojnu.