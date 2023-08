USA: Nigerská junta pohrozila zabitím prezidenta

Niamey 10. augusta (TASR) - Nigerská junta pohrozila zabitím zosadeného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma, ak by sa krajiny v regióne pokúsili o vojenskú intervenciu so zámerom obnoviť jeho moc. Predstavitelia junty to povedali námestníčke amerického ministra zahraničných vecí Victorii Nulandovej. Pre agentúru AP to vo štvrtok potvrdili dvaja nemenovaní západní predstavitelia, píše TASR.



Nulandová pricestovala do nigerského hlavného mesta Niamey začiatkom tohto týždňa.



Demokraticky zvoleného nigerského prezidenta zadržiavajú v prezidentskom paláci v Niamey spolu s manželkou a synom od vzbury príslušníkov prezidentskej gardy, ku ktorej došlo 26. júla. Jej veliteľ generál Abdourahamane Tiani sa následne vyhlásil za nového vládcu Nigeru.



Nulandová sa v Niamey stretla s niekoľkými predstaviteľmi nigerskej junty, s Tianim však nerokovala. Rozhovory označila za "veľmi otvorené, miestami náročné". Stretnutie s prezidentom Bazoumom jej junta neumožnila.