Nominačný zjazd demokratov bude budúci rok. Biden chce zase kandidovať

Washington 11. apríla (TASR) - Nominačný zjazd Demokratickej strany pred americkými prezidentskými voľbami sa uskutoční v dňoch 19. — 22. augusta 2024 v Chicagu v štáte Illinois. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Demokratického národného výboru (DNC).



Štát Illinois spolu so susednými Wisconsinom, Michiganom a Minnesotou "boli rozhodujúce pre víťazstvo prezidenta (Joea) Bidena a viceprezidentky (Kamaly) Harrisovej v roku 2020 a pre úspech demokratov vo voľbách v roku 2022," uviedol DNC.



Chicago bolo tiež politickou základňou amerického exprezidenta Baracka Obamu, prvým a dosiaľ jediným Afroameričanom v úrade prezidenta USA.



V roku 1968 počas zjazdu demokratov v Chicagu prišli do mesta tisíce ľudí na protest proti vojne vo Vietname s cieľom narušiť ho. Demokrati sa opäť v Chicagu stretli v roku 1996, keď sa straníckym nominantom na prezidenta stal opäť vtedajší prezident Bill Clinton.



Biden v pondelok oznámil, že plánuje znovu kandidovať vo voľbách v roku 2024, avšak ešte nie je pripravený to formálne oznámiť. Spolu s Harrisovou však obaja uviedli, že budú kandidovať spoločne.