USA nominovali hongkonské prodemokratické hnutie na Nobelovu cenu

Washington 3. februára (TASR) - Americkí zákonodarcovia nominovali hongkonské prodemokratické hnutie na Nobelovu cenu mieru a označili ho za inšpiráciu pre celý svet v súvislosti s jeho znášaním nátlaku zo strany Číny. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Deviati zákonodarcovia z viacerých politických strán v liste nórskemu Nobelovmu výboru uviedli, že podľa odhadov vyšli 16. júna 2019 do ulíc Hongkongu viac ako dva milióny ľudí.



To vzhľadom na 7,5 milióna obyvateľov Hongkongu predstavuje jeden z najväčších hromadných protestov v dejinách, uviedli zákonodarcovia v liste. Hlavnými signatármi listu sú republikánsky senátor Marco Rubio a demokratický kongresman Jim McGovern. Obaja sú spolupredsedami výkonného výboru amerického Kongresu pre Čínu (CECC), ktorý sa zaoberá ľudskými právami, píše AFP.



"Ocenenie vyjadrí poctu ich odvahe a odhodlaniu, ktoré sú inšpiráciou pre celý svet," píšu zákonodarcovia.



Takisto uviedli, že očakávajú v najbližších mesiacoch odsúdenie ďalších hongkonských prodemokratických aktivistov za to, "že nenásilne vyjadrujú svoje politické presvedčenie". Medzi aktivistami, ktorí už boli odsúdení, je i Joshua Wong (vlastným menom v čínštine Chuang Č'-feng) - jedna z kľúčových postáv protivládnych protestov. Tie sa pravidelne konali od júna 2019. Účastníci protestovali proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu.



Čína minulý rok v júni prijala nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu aj s cieľom potlačiť prodemokratické protesty v Hongkongu, pripomína AFP.



Nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu podľa kritikov nerešpektuje princíp "jedna krajina, dva systémy", na základe ktorého mal Hongkong po roku 1997, keď ho Británia vrátila Číne, prisľúbené väčšie slobody, než platia v pevninskej Číne.



Návrhy na laureátov Nobelovej ceny mieru môžu predkladať okrem iných zvolení zákonodarcovia z celého sveta, vlády, akademici a medzinárodní sudcovia, píše AFP.