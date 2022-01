New York má nového starostu, stal sa ním Eric Adams

Na archívnej snímke uprostred Eric Adams. Foto: TASR/AP

New York 1. januára (TASR) – Novým starostom amerického mesta New York sa v sobotu stal 61-ročný demokrat Eric Adams. Prísahu zložil počas slávnostnej ceremónie na námestí Times Square krátko po tradičnom polnočnom spúšťaní tzv. krištáľovej časovej gule. Ide o zvyk, ktorým Newyorčania vítajú príchod Nového roka. Informovala o tom agentúra AP.Nový starosta New Yorku, ktorý vystriedal vo funkcii Billa de Blasia, mal počas prísahy jednu ruku položenú na rodinnú Bibliu a v druhej držal fotografiu svojej matky Dorothy, ktorá zomrela v roku 2020. Počas toho, ako odriekal slová prísahy, padali na ulice tohto veľkomesta farebné konfety a znela pieseňKrátko po zložení prísahy bol Adams hosťom moderátora Ryana Seacresta v silvestrovskej reláciina stanici ABC, kde uviedol, žeAP píše, Adams čelí obrovskej výzve v súvislosti s bojom proti pandémii nového koronavírusu, keďže New York aktuálne zaznamenáva rekordné počty prípadov nákazy, ktoré spôsobuje variant omikron a eviduje tiež vysoké prírastky pacientov v nemocniciach.vyhlásil Adams na pódiu ešte pred samotnou inauguráciou do úradu newyorského starostu.povedal Adams v súvislosti s obnovením rituálu spúšťania krištáľovej gule o polnoci miestneho času (06.00 h SEČ) nazývaného aj tzv. ball drop, ktorý sa organizuje od roku 1907.zdôraznil.Silvestrovské oslavy na svetoznámom námestí Times Square na Manhattane patria medzi najväčšie na svete a každoročne prilákajú okolo milión ľudí. Vlani však bolo námestie na Silvestra pre pandémiu koronavírusu viac-nemej prázdne len s niekoľkými pozvanými hosťami. Tento rok sa oslavy síce konali, ale počet účastníkov bol obmedzený na zhruba štvrtinu bežnej kapacity, prišlo približne 15.000 osôb. Všetci sa museli preukázať potvrdením o kompletnom zaočkovaní proti covidu, potrebné bolo takisto dodržiavať bezpečné rozstupy a mať prekryté horné dýchacie cesty.Eric Adams sa stal v poradí 110. starostom New Yorku a len druhým afroamerickým starostom v dejinách tohto najľudnatejšieho mesta USA. Tento bývalý policajný kapitán a starosta newyorskej mestskej časti Brooklyn je v rámci Demokratickej strany považovaný za centristicky orientovaného politika.Tento týždeň Adams uviedol, že plánuje zachovať mnohé pravidlá a nariadenia, ktoré prijal jeho predchodca de Blasio, vrátane povinnosti dať sa zaočkovať proti covidu, ktorá platí napríklad pre pracovníkov samosprávy mesta a tiež pre zamestnancov v súkromnom sektore. Prisľúbil tiež, že školy ponechá otvorené.