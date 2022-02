Rusko žiada USA o komentár k titulku o vpáde Ruska na Ukrajinu

Moskva 5. februára (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v sobotu kritizovala rezort diplomacie USA za mlčanie v kauze agentúry Bloomberg, ktorá v sobotu na svojom webe zverejnila a neskôr bez vysvetlenia stiahla titulok o vpáde Ruska na Ukrajinu.



Zacharovová na svojom konte na sociálnej sieti Telegram naliehala na ministerstvo zahraničných vecí USA, aby zverejnilo správu o všetkých "fejkoch Bloombergu", "keď už" nedávno komentovalo kauzu ruskej spravodajskej spoločnosti RT, aj keď pre svoje obvinenia nemalo dôkazy.



"O Bloombergu je faktov viac ako dosť, ale štátny departement mlčí," upozornila Zacharovová, ktorá súčasne kritizovala to, že Washington finančne podporuje aj nemecký kanál Deutsche Welle financovaný i z nemeckého štátneho rozpočtu.



"Toto hovorí samé za seba - stroj NATO na propagandu ide na plný plyn," deklarovala Zacharovová.



Príspevok na webe "visel" viac ako 20 minút, kým ho odstránili a kým agentúra uznala chybu a ospravedlnila sa. Vysvetlila, že sa pripravovali "titulky pre rôzne scenáre" a zmienka o údajnej ruskej agresii sa dostala na verejnosť omylom.



Tento lapsus vyvolal v Rusku veľkú nevôľu a ostré reakcie. Mnohí politici zdôraznili, že takáto publikácia mohla mať veľmi tragické dôsledky.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov síce uviedol, že "sotva mohlo ísť o provokáciu", zároveň však poukázal na to, že tento incident "ukazuje, aké nebezpečné je napätie podnecované Západom".



OSN v súvislosti s prípadom vyzvala zainteresované strany, aby sa vyhli akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k eskalácii situácie súvisiacej s Ukrajinou, uviedol pre TASS zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN Farhan Haq.