Obama, Clintonová a Pelosiová kritizovali prezidenta Trumpa

Washington 20. augusta (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama v stredu vo svojom prejave na nominačnom zjazde Demokratickej strany kritizoval súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Ten podľa Obamu nebral svoju funkciu nikdy vážne, nedokázal do nej dorásť a svoju moc využíva len na pomoc sebe a svojim priateľom, informovala na svojej webovej stránke stanica BBC.



K pôsobeniu v prezidentskom úrade pristupuje ako k "ďalšej reality šou, ktorú môže využiť na získanie pozornosti, po ktorej túži", povedal Obama.



Voličov v USA vyzval, aby v novembrových prezidentských voľbách podporili demokratického kandidáta Joea Bidena, ktorého označil za "priateľa" a "brata".



Biden zastával post viceprezidenta počas Obamovho pôsobenia v prezidentskom úrade v rokoch 2009 - 2017.



Trump reagoval na slová svojho predchodcu na tlačovej konferencii v Bielom dome. "Pozrite sa, aký bol zlý, aký bol bezmocný prezident. Bol taký bezmocný, taký hrozný," vyhlásil a dodal, že v Bielom dome je teraz on preto, že Obama a Biden si "nerobili dobre svoju prácu".



Neskôr na Twitteri Trump pokračoval v kritike, keď napísal: "Vitajte, Barack a nečestná Hillary. Uvidíme sa na bojisku!"



Bývalá ministerka zahraničných vecí a Trumpova vyzývateľka v prezidentských voľbách v roku 2016 Hillary Clintonová sa takisto kriticky vyjadrila na adresu súčasného prezidenta.



"Chcela by som, aby bol Donald Trump lepším prezidentom. Bohužiaľ, je tým, kým je," povedala Clintonová. Voličov takisto vyzvala, aby v novembrových voľbách podporili Bidena a jeho kandidátku na viceprezidentku Kamalu Harrisovú.



Demokratická strana v stredu Harrisovú oficiálne nominovala na viceprezidentský post. Bidena demokrati v utorok nominovali za svojho prezidentského kandidáta. Nomináciu by mal oficiálne prijať vo štvrtok.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová vo svojom prejave Trumpa obvinila, že "nerešpektuje fakty, pracujúce rodiny a zvlášť ženy". Táto neúcta sa podľa nej prejavuje i v prezidentovom prístupe k zdravotníctvu a právam občanov.



Biden podľa nej v srdci prechováva "lásku k Amerike" — na rozdiel od Trumpa, ktorému je dobro Ameriky ľahostajné. Verí, že Demokratická strana na jeseň posilní svoju väčšinu v Snemovni reprezentantov a znova získa väčšinu v Senáte.



Celoštátny nominačný zjazd Demokratickej strany sa začal v pondelok a vzhľadom na koronavírusovú pandémiu sa po prvý raz koná prevažne on-line.