Kancelária Obamu označila Trumpove obvinenia z vlastizrady za bizarné

Washington 23. júla (TASR) - Úrad bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu sa ohradil proti obvineniam súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Republikán Obamu obvinil z vlastizrady a vyzval na jeho stíhanie. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



Trump a členovia vlády obviňujú Obamu z kriminálneho správania v súvislosti s voľbami z roku 2016. Hovorca bývalého prezidenta označil tieto obvinenia za „slabý pokus o odvrátenie pozornosti“.



„Z úcty k prezidentskému úradu naša kancelária za normálnych okolností nehodnotí a neodpovedá na nezmysly a dezinformácie, ktoré neustále prichádzajú z tohto Bieleho domu,“ uvádza sa v utorkovom vyhlásení. „Avšak tieto tvrdenia sú dostatočne poburujúce na to, aby si to zaslúžili. Tieto bizarné obvinenia sú smiešne a sú slabým pokusom o odvrátenie pozornosti," zdôraznila kancelária.



Trumpovi kritici tvrdia, že sa návratom ku kontroverznostiam z minulosti snaží odvrátiť pozornosť od rastúceho tlaku v súvislosti s prípadom zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina, píše DPA.



Epstein v roku 2019, počas Trumpovho prvého funkčného obdobia, spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump i jeho spolupracovníci v kampani naznačovali, že možno nešlo o samovraždu, a sľubovali zverejniť mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť.



Trump v utorok opäť označil Epsteinov prípad za „hon na čarodejnice“ a vyhlásil, že pozornosť by sa mala presmerovať na Obamu. Riaditeľka tajných služieb Tulsi Gabbardová minulý týždeň zverejnila správu, podľa ktorej predstavitelia Obamovej administratívy vyfabrikovali informácie o zasahovaní Ruska do prezidentských volieb v roku 2016. Obama a jeho tím touto manipuláciou spravodajských informácií pripravili pôdu pre „prevrat proti prezidentovi Trumpovi“, tvrdila riaditeľka.



Podľa AFP je Gabbardovej správa v rozpore s dôkazmi zhromaždenými v štyroch samostatných vyšetrovaniach z rokov 2019 až 2023. Všetky tieto vyšetrovania totiž dospeli k záveru, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016 v prospech Trumpa.



Avšak vyšetrovanie, ktoré viedol bývalý riaditeľ FBI Robert Mueller, nepreukázalo napojenie Trumpa a jeho tímu na Rusko. Obvinenie, že Rusko vo voľbách pôsobí v prospech Trumpa, sa objavilo potom aj v roku 2020, keď vtedajší úradujúci prezident napokon prehral voľby s demokratom Joeom Bidenom. Moskva obvinenia zo zasahovania do amerických volieb v oboch prípadoch poprela.