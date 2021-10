Vrak námornej lode USS Bear bol objavený

Boston 16. októbra (TASR) - Vrak americkej námornej lode USS Bear, ktorá slúžila v oboch svetových vojnách, desaťročia hliadkovala vo vodách pri pobreží Aljašky a stala sa prvým vládnym plavidlom pod velením černošského kapitána, objavili približne 418 kilometrov východne od Bostonu.



Informoval o tom v piatok denník The Guardian s odvolaním sa na tlačovú agentúru AP.



Vrak lokalizovali už v roku 2019, ale iba v auguste tohto roku dospel tím expertov k záveru, že s "primeranou istotou" ide o USS Bear. Tento kuter s dĺžkou 58 metrov sa potopil v roku 1963, keď ho vliekli do prístavu vo Filadelfii, kde sa z neho mala stať plávajúca reštaurácia.



Loď na parný a plachtový pohon skonštruovali v roku 1874 v škótskom Dundee a Spojené štáty ju kúpili v roku 1884, aby sa zúčastnila na pátraní po členoch nevydarenej arktickej expedície, ktorú viedol vojenský dôstojník Adolphus Greely.



Kuter nasledujúce desaťročia strávil hliadkovaním v Arktíde, vykonával záchranné akcie a policajné operácie, zbieral geologické a astronomické údaje, zaznamenával prílivy a sprevádzal veľrybárske plavidlá.



Loď bola vyradená zo služby v roku 1944 a zostala v kanadskej provincii Nové Škótsko až do svojej osudnej plavby. Kuter USS Bear je pre svoju dlhú službu všeobecne považovaný za jednu z historicky najvýznamnejších lodí v dejinách USA.