USA: Oblasť, v ktorej sa vykoľajil vlak s vinylchloridom, je bezpečná

Washington 9. februára (TASR) - Obyvatelia obce East Palestine v americkom štáte Ohio, ktorí boli v noci na sobotu evakuovaní z dôvodu vykoľajenia nákladného vlaku vezúceho chemikáliu vinylchlorid, sa môžu vrátiť do svojich domovov. Vo štvrtok to uviedli tamojší hasiči. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Úrady evakuovali ľudí z okolia nehody z dôvodu ohrozenia života pre nebezpečné toxické výpary. Plamene a čierny dym z miesta incidentu šľahali k oblohe aj v pondelok večer.



Starosta East Palestine Trent Conaway v sobotu vydal núdzové vyhlásenie, v ktorom uviedol, že dedina bola alebo bezprostredne je "ohrozená" nešpecifikovanými nebezpečnými látkami, ktoré sa potenciálne uvoľnili pri nehode. Miestne úrady však vo štvrtok informovali, že monitorovacie zariadenia už vo vzduchu nenamerali nebezpečnú úroveň toxických výparov, preto sa evakuovaní obyvatelia môžu bezpečne vrátiť do svojich domovov.



Operátor železnic Norfolk Southern Railway (NS) vo vyhlásení uviedol, že vykoľajených bolo asi 50 vagónov a vlak s vinylchloridom smeroval z illinoiského Madisonu do pensylvánskej obce Conway.



Vinylchlorid je bezfarebný plyn využívaný pri výrobe rôznych plastových výrobkov. Pri jeho spaľovaní môže vznikať fosgén, vysoko toxická látka, ktorá sa používala ako chemická zbraň v prvej svetovej vojne, vysvetľuje AP.