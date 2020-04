Obmedzenie sociálnych kontaktov v USA môže trvať až do roku 2022

Boston 15. apríla (TASR) - Spojené štáty možno budú musieť predĺžiť opatrenia týkajúce sa sociálneho odstupu až do roku 2022. Tento názor výskumníkov z Harvardskej univerzity cituje agentúra Reuters.



"Pokiaľ sa v nemocniciach zásadne nezvýšia kapacity poskytovania intenzívnej starostlivosti, alebo kým nebude k dispozícii účinná liečba či vakcína, sociálny odstup môže byť potrebné dodržiavať s prestávkami až do roku 2022," konštatujú vedci z Harvard T.H. Chan School of Public Health v Bostone v štúdii zverejnenej v utorok v časopise Science.



Na základe príkladov z Južnej Kóreí a Singapuru vedci zdôrazňujú efektívnosť obmedzení sociálnej interakcie, ktorá znižuje zaťaženie systémov zdravotnej starostlivosti a umožňuje jednoduchšie vystopovať, s kým prišli infikovaní do kontaktu či sledovať dodržiavanie karantény.



Štúdia zároveň pripúšťa, že dlhodobé obmedzenie sociálnych kontaktov by s najväčšou pravdepodobnosťou malo závažné ekonomické a sociálne dôsledky, no negatívne by ovplyvnilo aj vzdelávací systém. Výskumníci sú tiež presvedčení, že šírenie koronavírusu by sa malo sledovať aj v prípade "zjavného potlačenia pandémie", pretože v roku 2024 môže dôjsť k jej opätovnému prepuknutiu.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje, že pandémia ešte určite nedosiahla svoj vrchol. Infikované sú už vyše dva milióny ľudí, pričom ochoreniu COVID-19 doteraz na celom svete podľahlo viac než 124.000 osôb.