USA obmedzia obchod s niekoľkými firmami pre porušovanie práv

Washington 11. decembra (TASR) - Spojené štáty v utorok predstavili obchodné obmedzenia pre osem spoločností rátane dvoch čínskych a niekoľkých ruských. Pristúpili k tomu pre údajné porušovanie ľudských práv, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry AFP.



Ak týmto firmám americké spoločnosti plánujú dodávať tovar, potrebujú získať licenciu. Cieľom je "zabezpečiť, že technológie USA nebudú zneužité na porušovanie ľudských práv," ozrejmil vo vyhlásení námestník ministra obchodu pre priemysel a bezpečnosť Alan Estevez. "Porušovanie ľudských práv je v rozpore so zahraničnopolitickými záujmami Spojených štátov," dodal.



Medzi identifikovanými spoločnosťami so sídlom v Číne je Zhejiang Uniview Technologies. Americkí predstavitelia ju obviňujú z podieľania sa na porušovaní ľudských práv Ujgurov, moslimskej menšiny žijúcej prevažne v provincii Sin-ťiang, či iných etnických a náboženských menšín. Skupiny na ochranu práv uviedli, že v tejto provincii je uväznených najmenej milión ľudí a sú vystavení rôznym formám zneužívania. Peking tieto obvinenia dôrazne popiera.



Ďalšou firmou je pekinská spoločnosť Zhongdun Security Technology Group, ktorá údajne vyvíja a predáva produkty umožňujúce bezpečnostným zložkám porušovať práva.



Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Číny Mao Ning v stredu uviedla, že sankcie sú "otvoreným a bezohľadným obmedzovaním čínskych high-tech spoločností pod zámienkou ľudských práv.... Odhaľuje to falošnú predstavu o tom, že USA chránia ľudské práva. V skutočnosti zbavujú Číňanov ich práv na rozvoj," povedala.



Ďalšie potrestané spoločnosti z Mjanmarska a z Ruska sa podľa USA podieľali na dodávkach komponentov mjanmarskej armáde. To jej umožnilo poškodzovať práva tamojších civilistov, vysvetlilo ministerstvo obchodu. Zvyšné dve ruské spoločnosti zo zoznamu Moskve poskytovali technológie na rozpoznávanie tvárí, ktoré sa následne zneužili pri identifikácii demonštrantov pri pokojných protestoch.