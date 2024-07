USA obmedzili víza pre Izraelčanov vinných z násilia v Predjordánsku

Washington 18. júla (TASR) - Spojené štáty v stredu oznámili nové vízové obmedzenia voči Izraelčanom, ktorí sa dopustili násilných činov voči Palestínčanom na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Okrem toho vyzvali Izrael, aby tieto osoby bral na zodpovednosť.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller podľa agentúry AFP doplnil, že prijaté opatrenia bránia niektorým Izraelčanom a ich blízkym vstúpiť na územie Spojených štátov.



Miller uviedol, že izraelská vláda síce podnikla "niektoré kroky na potlačenie násilia osadníkov na Západnom brehu", ako napríklad zatknutie niektorých páchateľov, ale nebolo to dostatočné.



Medzi tými, ktorých sa nové sankcie dotknú, je aj bývalý vojak izraelskej armády Elor Azaria. V roku 2016 bol Azaria usvedčený a odsúdený na deväť mesiacov väzenia za streľbu a zabitie zraneného Palestínčana.



Mená ostatných osôb, ktorých sa obmedzenia týkajú, neboli v súlade so zákonmi USA zverejnené.



Násilie na Západnom brehu Jordánu vzrástlo po tom, čo Izrael po bezprecedentnom útoku vedenom palestínskou militantnou skupinou Hamas vstúpil do vojny v Pásme Gazy. K útoku palestínskych teroristických kománd na juh Izraela došlo 7. októbra 2023.



Nové obmedzenia nasledujú po sérii finančných sankcií uvalených Spojenými štátmi na viac ako 20 ľudí alebo organizácií obvinených z násilia voči palestínskym civilistom. Sankcie sa zameriavajú aj na židovské osady postavené bez povolenia Izraelom, ktorý okupuje Západný breh od roku 1967.