USA obmedzuje diplomatickú činnosť na Blízkom východe

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spojené štáty v utorok potvrdili, že americké veľvyslanectvo v Rijáde zasiahli dva drony, ktoré spôsobili menší požiar.

Autor TASR
Washington 3. marca (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že nariadilo svojim diplomatom a ich rodinám v Bahrajne a Jordánsku, aby krajiny opustili, ak ich prítomnosť tam nie je nevyhnutná. Veľvyslanectvo USA v Kuvajte potvrdilo, že v dôsledku bojov s Iránom zostáva až do odvolania zatvorené. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.

Rezort diplomacie v príspevku na platforme X uviedol, že aktualizoval cestovné odporúčania pre Bahrajn aj Jordánsko, „aby odzrkadľovali nariadený odchod personálu, ktorý nie je nevyhnutný, a rodinných príslušníkov vládnych zamestnancov“.

Washington k rovnakému kroku pristúpil ešte v pondelok v Iraku. Ministerstvo vyhlásilo, že v aktualizovanom cestovnom odporúčaní „nariadilo zamestnancom americkej vlády, ktorí nie sú nevyhnutní, aby z bezpečnostných dôvodov opustili Irak“.

Veľvyslanectvo v Kuvajte v utorok „zrušilo všetky pravidelné a núdzové konzulárne schôdzky“ a o ďalšom vývoji bude informovať. V pondelok ráno stúpal po sérii iránskych útokov z budovy veľvyslanectva čierny dym. Ambasáda preto vyzývala ľudí, aby do jej priestorov nechodili a ukryli sa u seba doma.

Spojené štáty v utorok potvrdili, že americké veľvyslanectvo v Rijáde zasiahli dva drony, ktoré spôsobili menší požiar. „Vzhľadom na útok na veľvyslanectvo sa mu až do odvolania vyhýbajte,“ uvádza sa v stanovisku ambasády.

USA odvolaním svojich diplomatov a uzavretím veľvyslanectiev reagujú na prebiehajúce boje na Blízkom východe a odvetné útoky Iránu proti izraelsko-americkej operácii, ktorá sa začala v sobotu. V utorok tak konflikt vstúpil do štvrtého dňa.
