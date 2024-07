USA obnovia dodávky 230-kilogramových bômb do Izraela

Washington 11. júla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena obnoví dodávky 230-kilogramových bômb do Izraela. Naďalej však Izraelu odmieta poskytnúť bomby s hmotnosťou 900 kilogramov, pretože sa obáva obetí a škôd, ktoré by mohli spôsobiť v husto obývanom Pásme Gaze. V stredu to uviedol nemenovaný predstaviteľ USA, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



USA zastavili dodávky 230- a 900-kilogramových bômb do Izraela v máji. Obavy Washingtonu sa týkali najmä ich použitia v meste Rafah, kde sa nachádza viac ako milión palestínskych utečencov. "Jasne sme sa vyjadrili, že naše obavy sa týkajú najmä izraelskej vojenskej operácie v Rafahu, ktorá sa už blíži ku koncu," uviedol nemenovaný predstaviteľ USA.



Bomby s hmotnosťou 900 kilogramov sú schopné preraziť aj hrubé vrstvy betónu alebo kovu a zasiahnuť veľké územie. Polomer výbuchu je až 35 metrov.



USA pripomínajú, že s dodávkou 230-kilogramových bômb nikdy nemali problém a pozastavili ich iba preto, že boli súčasťou jednej zásielky spolu s ťažším bombami. "Našou hlavnou obavou bolo a je používanie ťažkých bômb v Rafahu a inde v Pásme Gazy. Naše obavy sa netýkali 230-kilogramových bômb, ktoré budeme dodávať naďalej," dodal nemenovaný predstaviteľ.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v júni vyhlásil, že Washington zdržiava dodávky zbraní do Izraela, a požiadal predstaviteľov USA, aby situáciu napravili. V júni Washington navštívil minister obrany Izraela Joav Galant, ktorý vyzdvihol výrazný posun v rokovaniach o dodávkach munície.



Medzinárodná kritika voči vojenskému postupu Izraela v Gaze sa v uplynulých mesiacoch vystupňovala. Podľa údajov Hamasom kontrolovaného ministerstva zdravotníctva zomrelo od začiatku izraelskej ofenzívy v Gaze viac ako 38.000 ľudí. Vojenskú operáciu Izraela v Pásme Gazy podnietil útok Hamasu na izraelské územie v októbri minulého roka, pri ktorom zahynulo viac ako 1000 ľudí.