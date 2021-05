USA obnovia sankcie voči deviatim bieloruským štátnym podnikom

Washington 29. mája (TASR) - Biely dom v piatok večer miestneho času oznámil, že Spojené štáty na Bielorusko uvalia sankcie v súvislosti s núteným pristátím lietadla v Minsku a následného zatknutia opozičného aktivistu a novinára Ramana Prataseviča. Ekonomické sankcie voči deviatim bieloruským štátnym podnikom, ktoré boli znovuzavedené v apríli po tvrdých zásahoch voči demonštrantom na protivládnych protestoch, vstúpia do platnosti 3. júna, informuje agentúra AFP.



Okrem opatrení ohlásených v uplynulých týždňoch Washington uviedol, že spolupracuje s Európskou úniou na vytvorení zoznamu cielených sankcií voči kľúčovým členom režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.



Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová vo vyhlásení približujúcom represívne opatrenia voči Minsku nazvala odklon lietadla spoločnosti Ryanair smerujúceho z Atén do Vilniusu a zadržanie Prataseviča "priamou urážkou medzinárodných noriem".



Ministerstvo financií USA podľa Psakiovej pripraví pre prezidenta Joea Bidena nové výkonné nariadenie, ktoré Spojeným štátom poskytne zvýšené právomoci pri zavádzaní sankcií voči "tým, ktorí podporujú korupciu, zneužívanie ľudských práv a útoky na demokraciu".



Spojené štáty vyzývajú Lukašenka, aby povolil dôveryhodné medzinárodné vyšetrenie sporného incidentu, uviedla Psakiová. Musí dôjsť tiež k prepusteniu politických väzňov a k začatiu skutočného dialógu s opozíciou, ktorý povedie k slobodným a spravodlivým voľbám za účasti zahraničných pozorovateľov, apelovala.



Komerčné lietadlo donútili bieloruské úrady pristáť na letisku v Minsku 23. mája, údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube. Tie sa však ukázali byť nepravdivé. Po pristátí úrady zatkli novinára Prataseviča (26) žijúceho v exile v Poľsku, ako aj jeho 23-ročnú partnerku Sofiu Sapegovú študujúcu vo Vilniuse.



Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v piatok vydal odporúčanie pre aerolínie Spojených štátov, aby boli pri preletoch bieloruským vzdušným priestorom "mimoriadne opatrné", píše agentúra TASS. Poukazuje zároveň na to, že FAA nateraz americkým leteckým spoločnostiam vstup do vzdušného priestoru Bieloruska nezakázala.



FAA v úzkej koordinácii s ďalšími vládnymi úradmi USA pracuje na vyhodnotení potreby dodatočných opatrení a na základe vyhodnotenia správy z medzinárodného vyšetrovania zváži riziká, ktoré v tejto oblasti hrozia americkým leteckým pasažierom, uvádza sa vo vyhlásení.



Ministerstvo zahraničných vecí USA tiež varovalo občanov Spojených štátov, aby do Bieloruska aktuálne necestovali.