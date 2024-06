USA obnovili poškodené mólo na urýchlenie dodávok pomoci do Pásma Gazy

Washington/Gaza 7. júna (TASR) - Spojené štáty v piatok obnovili dočasné mólo určené na urýchlenie dodávok pomoci do Pásma Gazy po tom, ako ho poškodilo rozbúrené more, informovala americká armáda. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Mólo opravili v izraelskom prístave Ašdod a v piatok ho priviezli späť na pobrežie palestínskej enklávy a opätovne osadili.



Hovorca Svetového potravinového programu (WFP) podľa agentúry Reuters informoval, že od spustenia prevádzky móla 17. mája z neho OSN prepravila pomoc na 137 nákladných autách, čo je ekvivalent 900 ton. Po približne týždni od začiatku dodávok ho však poškodilo rozbúrené more.



Pásmo Gazy prežíva historicky najväčšiu vojnu, ktorá vypukla po bezprecedentnom útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra minulého roka, pri ktorom zahynulo 1194 ľudí, väčšinou civilistov, vyplýva z oficiálnych izraelských údajov.



Izraelská odvetná ofenzíva zabila v Pásme Gazy už najmenej 36.731 ľudí, prevažne civilistov, tvrdí ministerstvo zdravotníctva územia ovládaného Hamasom.



Izrael obmedzil do palestínskej enklávy dodávky pomoci, čím pripravil 2,4 milióna obyvateľov tohto územia o čistú vodu, potraviny, lieky a palivo, dodáva AFP.