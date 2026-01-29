< sekcia Zahraničie
USA obnovili potravinovú pomoc pre ľudí v Somálsku
Začiatkom januára Washington pozastavil potravinovú pomoc Somálsku.
Autor TASR
Mogadišo 29. januára (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že obnovia distribúciu potravín v rámci Svetového potravinového programu (WFP) v Somálsku po tom, ako tamojšia vláda prevzala zodpovednosť za kroky, ktoré tam začiatkom mesiaca narušili humanitárne operácie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Začiatkom januára Washington pozastavil potravinovú pomoc Somálsku. Urobil tak v reakcii na správy, že tamojší predstavitelia zničili sklad WFP financovaný Spojenými štátmi v Mogadiše a nezákonne zaistili 76 ton potravinovej pomoci určenej pre zraniteľných Somálčanov.
V sklade boli špeciálne potraviny určené pre malé deti, tehotné a dojčiace ženy, ktoré trpeli podvýživou. Organizácia WFP neskôr uviedla, že potraviny získala späť, bez toho, aby poskytla bližšie podrobnosti.
Americké úrady následne varovali, že akákoľvek budúca pomoc bude závisieť od toho, či somálska vláda prevezme zodpovednosť a prijme nápravné opatrenia.
Mogadišo spočiatku tieto tvrdenia odmietlo s tým, že demolácia skladu bola súčasťou „rozširovania a prestavby prístavu“ v hlavnom meste. Vo svojom stredajšom vyhlásení však následne dodalo, že „berie za to plnú zodpovednosť“ s tým, že všetky humanitárne komodity odstránené zo zničeného skladu boli v plnom rozsahu vrátené WFP. Zároveň doplnilo, že programu poskytlo väčšie a vhodnejšie priestory v prístavnom komplexe v hlavnom meste.
„Obnovíme distribúciu potravín WFP a zároveň budeme pokračovať v prehodnocovaní nášho širšieho postoja k pomoci v Somálsku,“ uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí v príspevku na platforme X.
„Administratíva (amerického prezidenta Donalda) Trumpa naďalej uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči plytvaniu, krádežiam alebo zneužívaniu zdrojov Spojených štátov,“ dodal rezort.
Somálsko je do veľkej miery závislé od medzinárodnej pomoci, pričom milióny ľudí čelia vážnej potravinovej neistote spôsobenej konfliktom, dlhotrvajúcim suchom a nestabilnou ekonomikou.
