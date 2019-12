USA obnovili rozhovory s Talibanom v katarskej Dauhe

Dauha 7. decembra (TASR) - Spojené štáty obnovili v sobotu v Katare rozhovory s afganským radikálnym hnutím Taliban, informovala s odvolaním sa na americký zdroj agentúra AFP. Došlo k tomu tri mesiace po tom, ako americký prezident Donald Trump náhle zastavil diplomatické úsilie o ukončenie najdlhšej vojny pre USA.



"USA sa znova pripojili k rozhovorom v Dauhe. Rozhovory budú zamerané na zníženie násilia, ktoré bude viesť k vnútroafganským rokovaniam a prímeriu," povedal zdroj oboznámený so snahami ukončiť takmer dve desaťročia trvajúcu vojnu v Afganistane.



V septembri všetko nasvedčovalo tomu, že USA a Taliban sú bezprostredne blízko k podpísaniu dohody, na základe ktorej by Washington začal so sťahovaním vojakov z Afganistanu výmenou za bezpečnostné záruky.



Očakávaná dohoda mala tiež otvoriť cestu k priamym rokovaniam medzi Talibanom a vládou v Kábule - a v konečnom dôsledku možnej mierovej dohode po viac než 18 rokoch konfliktu.



Trump však v rovnaký mesiac, po zabití amerického vojaka v Kábule, vyhlásil, že rok trvajúce rozhovory Washingtonu s Talibanom sú "mŕtve", a odvolal pozvánku pre predstaviteľov afganského hnutia na tajné rozhovory v jeho víkendovom sídle Camp David.



Počas vopred neohlásenej návštevy amerických vojakov v Afganistane minulý týždeň Trump povedal, že Taliban "sa chce dohodnúť".