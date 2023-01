USA obnovujú vízové a konzulárne služby na veľvyslanectve na Kube

Havana 4. januára (TASR) — Veľvyslanectvo Spojených štátov na Kube od stredy začína znova poskytovať vízové a konzulárne služby. Stane sa tak po prvý raz od roku 2017, keď boli v hlavnom meste Kuby zaznamenaná séria neobjasnených incidentov medzi diplomatickým personálom známa ako "havanský syndróm". TASR správu prevzala z agentúry AP.



Americká ambasáda potvrdila, že opäť začne spracovávať žiadosti o prisťahovalecké víza, pričom jednou z priorít bude znovuzjednotenie rodín. Očakáva sa, že USA tento rok udelia najmenej 20.000 víz pre občanov Kuby, čo je podľa AP nízky počet vzhľadom na prehlbujúcu sa ekonomickú a politickú krízu v tejto ostrovnej krajine.



Mnohí Kubánci, ktorí chceli legálne emigrovať do USA, museli v čase, keď americká ambasáda v Havane nevydávala víza, požiadať o ich udelenie napríklad z Kolumbie či Guyany.



Koncom decembra americkí predstavitelia uviedli, že za november evidujú 34.675 prípadov zadržania Kubáncov na hraniciach USA s Mexikom. Z údajov Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) vyplýva, že Kubánci sú momentálne po Mexičanoch druhou najpočetnejšou skupinou migrantov, ktorá sa snaží prekročiť hranice USA.



Väčšina migrantov z Kuby sa do USA dostane najprv letom do Nikaraguy a americké hranice následne prekročia z Mexika. Tisíce ďalších sa však vydávajú na nebezpečnú cestu po mori.



Obnove vydávania víz na americkom veľvyslanectve na Kube predchádzalo niekoľkých návštev predstaviteľov USA a vzájomné rokovania, ktoré sa konali v posledných mesiacoch. Podľa AP môže ísť o znak pomalého zlepšovania vzťahov medzi Washingtonom a Havanou.



Námestník kubánskeho ministra zahraničných vecí Carlos Cossio v novembri vyhlásil, že migrácia bezpečnými a legálnymi cestami je "spoločným cieľom" USA a Kuby.



Napäté vzťahy USA a Kuby sa zhoršili aj po tom, čo administratíva bývalého šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa sprísnila sankcie voči Kube. Za vlády súčasného prezidenta USA Joea Bidena boli niektoré z obmedzení zmiernené, avšak nádeje mnohých Kubáncov, že sa vzťahy vrátia na úroveň éry exprezidenta USA Baracka Obamu, zostali nenaplnené. V platnosti totiž naďalej zostávajú reštrikcie týkajúce sa turistických ciest na Kubu či dovozu a vývozu mnohých tovarov.